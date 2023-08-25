تعميم صورة المفقود مصعب يوسف سحاري

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود مصعب يوسف سحاري (من مواليد عام 1987، سوري).



وسحاري غادر، قُرابة الساعة 9:00 من تاريخ 23-8-2023، منزله الكائن في محلّة الأشرفيّة – بيروت، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت، على أحد الرقمين: 328086-01 أو 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.