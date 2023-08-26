وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...

توفيت الطفلة نايا حنا، بعد 23 يومًا على إصابتها بالرصاص الطائش في الحدت، خلال إعلان نتائج الامتحانات الرسمية.