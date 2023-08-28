تحطيم تماثيل داخل كنيسة في الجية

حطّم مجهولون بعض التماثيل الصغيرة في كنيسة مار جرجس في الجية، وأفيد بأن الهدف من دخول الكنيسة سرقة صندوق النذورات.



وحضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت التحقيقات.