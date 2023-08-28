الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تحطيم تماثيل داخل كنيسة في الجية

امن وقضاء
2023-08-28 | 02:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تحطيم تماثيل داخل كنيسة في الجية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تحطيم تماثيل داخل كنيسة في الجية
حطّم مجهولون بعض التماثيل الصغيرة في كنيسة مار جرجس في الجية، وأفيد بأن الهدف من دخول الكنيسة سرقة صندوق النذورات.

وحضرت القوى الأمنية الى المكان وباشرت التحقيقات.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

كنيسة مار جرجس في الجية

تحطيم تماثيل

LBCI التالي
بالجرم المشهود شعبة المعلومات توقف مروجَي مخدرات في برج حمود.. ماذا ضبطت؟
قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق وتعميم صورته
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:00

إلقاء القبض على شاب بتهمة "الاعتداء" على امرأة على الشاطئ... وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
04:07

المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة

LBCI
منوعات
04:01

مشاهد مرعبة... عاصفة عنيفة تضرب جزيرة مايوركا والعائلات تهرع للاحتماء! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:57

حنكش للـLBCI: تواصل قريب مع بعض الكتل التي لم تصوّت لازعور في الجلسة الانتخابية الاخيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
03:11

بالجرم المشهود شعبة المعلومات توقف مروجَي مخدرات في برج حمود.. ماذا ضبطت؟

LBCI
أخبار لبنان
08:19

قوى الامن: توقيف شخص من اصحاب السوابق وتعميم صورته

LBCI
امن وقضاء
2023-08-27

مداهمات للجيش في حورتعلا وبريتال وعين الجوزة شرقي بعلبك

LBCI
امن وقضاء
2023-08-26

وفاة الطفلة نايا حنا إثر إصابتها برصاص طائش...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
01:38

طقس صيفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية

LBCI
صحف اليوم
2023-08-26

بين السفارة الروسية والسلطات اللبنانية... جسوس اسرائيلي (الشرق الاوسط)

LBCI
فنّ
2023-07-21

بعدما كثرت الشائعات.. هذا سبب وفاة شقيق كارين سلامة!

LBCI
أخبار لبنان
04:07

المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان: آن الآوان لأن تصدر الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها بتوقيف سلامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
السياحة في لبنان
13:57

أهلا بهالطلة من سياحة الآثار في لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

يوم مفتوح في فوج الحدود البرية الأول تتخلله نشاطات توجيهية وترفيهية وعسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

المهرجانات الفنية والثقافية التي تعزز الإنماء السياحي متسمرة وآخرها مهرجان زهرة الوزاني 2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

إحياء ليالي النبيذ والعرق في قلب زحلة بنسختها الثانية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لبنان واجه كندا ولاعبيها المحترفين إلا أنه لم يصمد وتعرّض لخسارة ثانية ضمن بطولة العالم..

LBCI
رياضة
13:27

كيف كانت تجربة المنتخب اللبناني مع المنتخب الكندي في مباراة اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

بين تعزيز التجارة وتقييدها مع بكين.. هل تنجح واشنطن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إعادة فتح معمل طاقة كهرمائية في وادي قاديشا بمبادرة خاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

مأساة الطفلة نايا حنا... المجرم طليق وجريمة الرصاص الطائش متمادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
13:12

نيكولا مزهر يدخل القفص الذهبي مع خطيبته (فيديو)

LBCI
منوعات
09:27

أنقذت زوجة ابنها من الاعتداء الجنسي المتكرر... فقتلت زوجها بأشنع الطرق أثناء نومه!

LBCI
فنّ
06:34

كارين سلامة تعتذر من نادين الراسي... "هلق فهمت" (صورة)

LBCI
منوعات
05:45

اعتاد استدعائها إلى منزله لاستغلالها جنسياً... أستاذ يوثق عملية اغتصاب طالبته ويهددها بنشره!

LBCI
خبر عاجل
11:33

فرنسا خارج كأس العالم لكرة السلة بعد خسارة ثانية بالدور الأول أمام لاتفيا ٨٨ - ٨٦

LBCI
رياضة
07:19

انتهاء مباراة لبنان امام كندا بخسارة المنتخب اللبناني بنتيجة 128 - 73 ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة

LBCI
رياضة
06:23

انتهاء الشوط الاول بتقدّم المنتخب الكندي على المنتخب اللبنانيّ ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلّة بنتيجة 66 - 30

LBCI
فنّ
09:11

بالصور: كيم كارداشيان كما لم تروها من قبل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More