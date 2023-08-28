قمر رضوان غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة:



- قمر أحمد رضوان (مواليد عام 1998، لبنانية)



التي غادرت بتاريخ 22-08-2023 منزلها الكائن في محلة التبانة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة باب التبانة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 389992-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.