هدوء حذر في عين الحلوة والحصيلة 20 جريحا

يسود أجواء مخيم عين الحلوة هدوء حذر، بعد توقف الاشتباكات بين حركة "فتح" والإسلاميين المتشددين نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية، على أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار لإعادة الاستقرار في داخل المخيم.



وأسفر نزاع الطرفين عن سقوط 20 إصابة، وإصابة أعضاء لجنة حطين داخل المخيم أثناء مساعيهم لوقف إطلاق النار، وسجل سقوط ثلاث قذائف طالت مخيم المية ومية.