مفقودة منذ قرابة الاربعة أشهر... هل تعرفون مكانها؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقودة سارة سعد الدين رجب (مواليد عام 1960، سورية).



ورجب غادرت منزلها الكائن في محلّة طريق الجديدة- بناية بربور منذ قرابة /4/ أشهر ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّها تُعاني من مرض الزهايمر.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811- 01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.