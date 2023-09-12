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قوى الأمن: تعميم صورة مفقود غادر منزله في برج حمود ولم يعد
امن وقضاء
2023-09-12 | 11:33
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قوى الأمن: تعميم صورة مفقود غادر منزله في برج حمود ولم يعد
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي: "تُعمِم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود إيلي ريمون هاشم (مواليد عام 1995، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في برج حمود - شارع طومارزا حوالي الساعة 07،30 من تاريخ 11/09/2023، ولم يعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244431-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
أخبار لبنان
امن وقضاء
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تعميم صادر عن وزارة الداخلية للمحافظين والبلديات حول تنظيم الوجود السوري في النطاق البلدي
كيف تبدو الصورة من محيط عين الحلوة؟
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