قوى الأمن: تعميم صورة مفقود غادر منزله في برج حمود ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة ما يلي: "تُعمِم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود إيلي ريمون هاشم (مواليد عام 1995، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في برج حمود - شارع طومارزا حوالي الساعة 07،30 من تاريخ 11/09/2023، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 244431-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".