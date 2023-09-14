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حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آب: اتجار بالمخدرات وسرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات
امن وقضاء
2023-09-14 | 09:08
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حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آب: اتجار بالمخدرات وسرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات
نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آب 2023 ، أوقف 761 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.
وشملت المضبوطات 99 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و6 رمانات يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.
وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.
أخبار لبنان
امن وقضاء
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وحيازة
أسلحة
وممنوعات
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