الاتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة

تم التوصل الى وقف لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة، يبدأ سريانه عند الساعة 6:00 من مساء اليوم، وذلك بمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري.