خطار للـLBCI: الدفاع المدني مستمرّ بالحد الادنى و95% من الحرائق من صنع الانسان

الـLBCI تطلق حملة #حريق_بالناقص

كشف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن وضع العنصر البشري في الدفاع المدني تحسّن مع تثبيت عدد جديد من المتطوعين، معتبرا أنها تبقى غير كافية، أما بالنسبة للموضوع اللوجيستي، فأكد أن الدفاع المدني مستمرّ بالحد الادنى لان آلياته عمرها 23 عاما وكلها استُهلكت.



وأوضح خطار، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن الدفاع المدني قام بالعام 2021 بحوالي 14 ألف عملية اطفاء حريق وفي 2022 نزلت النسبة الى 7 الاف، أما بالعام 2023 وصولا الى شهر آب فانخفض العدد الى 5 الاف، لافتا إلى أن وقت الذروة للحرائق هو بين ايلول وتشرين.



كما أوضح المدير العام للدفاع المدني أن التغير المناخي هو جزء من مجموعة عوامل ممكن أن تؤدي إلى انتشار الحريق، مشيرا إلى أن 95% من الحرائق من صنع الانسان عن جهل أو عن قصد.



وأكد أن التوعية من خطر الحرائق التي يقوم بها الدفاع المدني هي من خلال وسائل الاعلام والارشادات الموسمية الموزّعة فصليًا.



وشدد خطار على أن المصيبة الاكبر هي صعوبة إطفاء النفايات، معتبرا ان هذا كله استنزاف واستهلاك لعناصر الدفاع المدني والمعدات.