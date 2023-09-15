بالاسماء والخريطة: هذه المناطق اللبنانية هي الاكثر عرضة للحرائق (فيديو)

عرضت الـLBCI ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، عبر برنامج نهاركم سعيد، خارطة موسّعة توثّق نسبة عرضة المناطق اللبنانية للحرائق.



يُذكر أن المناطق الحمراء هي الاكثر عرضة للحرائق.



تجدون في الفيديو المرفق كل التفاصيل.