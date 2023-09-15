هل خُرقت هدنة عين الحلوة ليلا؟ (فيديو)

ساد الهدوء ليلا في مخيم عين الحلوة ومحيطه، كما في جنوب لبنان.



ويأتي ذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد الجهود التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفدي حماس وفتح، بالاضافة إلى جهود مخابرات الجيش.