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أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس

امن وقضاء
2023-09-15 | 05:24
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أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس
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أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس

أوقفت أمن الدّولة في النبطيّة خمسة أشخاصٍ من التابعيّة السوريّة وهم  (م.م.) (ع. ن.) و (ش .ع) و ( ب.ق) و( ع. ش).

والموقوفون يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا، ومن ثمّ يقومون بنقلهم إلى مدينة النبطيّة مقابل مبالغ ماليّة. 
 

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تهريب بشر

أمن الدولة

سوريا

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