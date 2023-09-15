أمن الدّولة في النبطيّة توقف مهرّبي بشر من سوريا إلى لبنان والعكس

أوقفت أمن الدّولة في النبطيّة خمسة أشخاصٍ من التابعيّة السوريّة وهم (م.م.) (ع. ن.) و (ش .ع) و ( ب.ق) و( ع. ش).



والموقوفون يعملون على تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، عبر جرود وادي خالد وصولاً إلى محلّة الكولا، ومن ثمّ يقومون بنقلهم إلى مدينة النبطيّة مقابل مبالغ ماليّة.