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الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة البقاع وتوقيف عدد منهم
امن وقضاء
2023-09-15 | 23:48
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الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة البقاع وتوقيف عدد منهم
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع وأوقفت 43 سوريًّا، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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