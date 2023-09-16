قوى الأمن: يحطّمان زجاج السيّارات ويسرقان محتوياتها وشعبة المعلومات تلقي القبض على أحدهما وتلاحق الثاني

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، البلاغ التالي:



في إطار العمليات التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات السرقة وتوقيف أفرادها، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في محلة عرمون ومحيطها من قبل مجهولَيْن، كثّفت القطعات المختصة جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورّطَيْن بالعمليات المذكورة وتوقيفهما خاصة، بعد انتشار فيديو يوثِّق تنفيذهما عمليات السرقة على مواقع التواصل الإجتماعي.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتهما ومن بينهما المدعو:



ا. ف. (مواليد عام ۱۹۷۲، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وإطلاق النار.



بتاريخ 07-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الناعمة.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل السيارات في محلة عرمون ومحيطها، بعد كسر زجاجها، وأن المسروقات كانت عبارة عن مبالغ مالية، ومسدس حربي، وهواتف خلوية.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثاني.