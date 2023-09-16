الدفاع المدني: نظرا لتكرر الأعطال على الرقم ١٢٥.. الاتصال على ٧٠١٩٢٦٩٣ أو ٧٠١٩٢٧٧٢

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيانًا قالت فيه: "نظرا لتكرر الأعطال التي تطرأ على رقم الطوارئ ١٢٥ في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، لأسباب خارجة عن إرادتنا، يرجى من المواطنين الاتصال على أحد الرقمين التاليين ٧٠١٩٢٦٩٣ أو ٧٠١٩٢٧٧٢ في حال عدم تمكنهم من طلب الرقم 125 لطلب المساعدة عند الحاجة".