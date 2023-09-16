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تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت

امن وقضاء
2023-09-16 | 07:56
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تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت
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تدابير سير اعتبارًا من يوم غد ولأيّام عدّة في بيروت

تزامنا مع تمارين تدريبية، من تنظيم جمعية بيروت ماراثون، ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة /42،195/ كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ: 17 و 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023.

وطالبت القوى الامنية من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.  

أخبار لبنان

امن وقضاء

جمعية بيروت ماراثون

تدابير سير

القوى الامنية

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