الاحمد يستقبل وفداً من عصبة الانصار: لتثبيت وقف اطلاق النار في عين الحلوة

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد، في سفارة دولة فلسطين بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، وامين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، وعضو قيادة الساحة في لبنان منذر حمزة، وقائد قوات الامن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب وامين سر قيادة حركة فتح وفصائل المنظمة في صيدا ماهر شبايطة، مع وفد من قيادة عصبة الانصار برئاسة الشيخ ابو شريف عقل وابراهيم السعدي وايمن شريدي الاوضاع في مخيم عين الحلو.وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على تثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة واستمراره، والعمل على تنفيذ كافة النقاط الاخرى والمتعلقة باحداث المخيم وسبق أن اعلنت من قبل الحكومة اللبنانية وقيادة الجيش اللبناني وجهازي المخابرات والامن العام بالاتفاق مع القيادة الفلسطينية والتي بدأ تنفيذها بمبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بوقف اطلاق النار مساء يوم الخميس 14/9/2023.كما أكد المجتمعون على سرعة تنفيذ بقية النقاط سواء ما يتعلق منها بعودة الحياة الطبيعية في مخيم عين الحلوة وصيدا والجوار اللبناني وتسليم المتهمين باغتيال اللواء ابو اشرف العرموشي قائد قوات الامن الوطني في صيدا ورفاقه.