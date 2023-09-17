الجيش: توقيف مواطن وضبط كمية كبيرة من المخدرات في "صحراء الشويفات"

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 17 / 9 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (ع. ز.) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وسرقة دراجات نارية، وضبطت في حوزته كميات كبيرة ومتنوعة من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف ومواد مخدرة أخرى.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".