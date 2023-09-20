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وفاة سوريين اثنين في حادث سير على اوتوستراد الجنوب
امن وقضاء
2023-09-20 | 11:45
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وفاة سوريين اثنين في حادث سير على اوتوستراد الجنوب
توفي سوريان اثر حادث سير على اوتوستراد الجنوب محلة الانصارية، قرب مقام النبي ساري. وعلى الفور حضرت القوى الامنية للتحقيق في الحادث.
أخبار لبنان
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سوريين
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اوتوستراد
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