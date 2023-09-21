محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية في بلدة جناتا

سطّر مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب محاضر ضبط بحق مؤسسات تجارية في بلدة جناتا.



وجاءت محاضر الضبط بحق محطة محروقات تبيع البنزين ٩٥ اوكتان بسعر اعلى من السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة، بالاضافة بحق سوبرماركت لديها كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية لكنها معروضة على الرفوف اضافة الى عدم اعلان اسعار البضاعة.



وعلى اثرها، حجز المراقبون البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ موافقة من النيابة العامة في الجنوب بتلفها.