قائد الجيش يبحث في اوضاع لبنان والمنطقة مع ريزا

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية السيد عمران ريزا، في أوضاع لبنان والمنطقة.