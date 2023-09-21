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لاثارو: التطبيق الكامل للقرار 1701 مسؤولية مشتركة
امن وقضاء
2023-09-21 | 10:56
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لاثارو: التطبيق الكامل للقرار 1701 مسؤولية مشتركة
أكد القائد العام لليونيفيل رئيس البعثة الدولية في لبنان الجنرال ارولدو لاثارو أن سوء التقدير لا يزال هو الخطر الذي يعرّض وقف الاعمال العدائية ويؤدي الى عودة الصراع، مشددا على أن التطبيق الكامل لقرار الامم المتحدة رقم 1701 مسؤولية مشتركة وللاطراف وضروري للتقدم نحو حل طويل الامد.
وأكد، في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للسلام اقيم في المقر العام لليونيفيل في الناقورة، أن حرية الحركة لليونيفيل لا تزال عنصرا اساسيا في قرار مجلس الامن رقم 1701، والقرارات ذات الصلة خلال تنفيذ الانشطة مع الحفاظ على الحيادية، والاحترام الكامل للسيادة اللبنانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجيش اللبناني.
أخبار لبنان
امن وقضاء
ارولدو لاثارو
اليونيفيل
الحدود الجنوبية
القرار 1701
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