الجيش: توقيف شقيقين في بلدتي كفرتبنيت وبيت مري لإقدامهما على ترويج المخدرات

أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ض.) في بلدة كفرتبنيت - النبطية وشقيقه (ح.ض.) في بلدة بيت مري - جبل لبنان لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من حشيشة الكيف والكوكايين، ومعدات تستخدم في توضيب المواد المخدرة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.