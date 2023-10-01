ككل عام... طرقات لبنان تغرق مع "كل شتوة" (فيديوهات وصور)

على الرغم من كل الأعمال التي قامت بها وزارة الاشغال العامة والنقل والبلديات، على ابواب موسم الامطار، من رفع النفايات من أقنية تصريف المياه والمجاري في المناطق اللبنانية، وذلك لتفادي اي فيضان وطوافان للطرقات، إلا أنّ المشهد عاد وتكرر هذا العام.



شهد عدد من المناطق مساء الاحد، لفيضان، جراء الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم.



وعمل عناصر من الدفاع المدني على سحب سيارتين وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهما بسبب برك المياه التي تكوّنت جراء غزارة المتساقطات وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في جونية - كسروان.