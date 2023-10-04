الريجي ضبطت مواد مهربة في مستودع في مجدل عنجر

اعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان انه في "إطار جهودها المستمرة لوضع حد للتهريب، دهمت وحدة من جهاز المكافحة فيها، مستودعًا في منطقة مجدل عنجر، وضبطت فيه كميات ضخمة من المصنوعات التبغية المهربة. وسطرت محضرا بالمخالفين ينظر فيه القضاء المختص".