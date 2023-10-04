متّهم بإطلاق نار وخطف مواطنين ... أبو حريقة بقبضة مخابرات الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، في منطقة عكار العتيقة، المواطن (م.ي.) الملقب بـ"أبو حريقة".



وأبو حريقة مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على ارتكاب جرائم إطلاق النار، وخطف مواطنين وممارسة أعمال مخلة بالآداب وابتزازهم.



وضبطت دورية المخابرات في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف، ومسدسًا حربيًّا وبندقية صيد.