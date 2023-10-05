إقفال محال غير شرعيين تابعين لسوريين

علمت الـLBCI أن مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات أعطى اشارة بإقفال اكثر من ٢٠ محلا غير شرعيين تابعين لسوريين، في البقاع .



وقامت عناصر قوى الامن الداخلي بختم المحال بالشمع الاحمر وأوقفت اصحاب هذه المؤسسات لـ٤٨ ساعة.