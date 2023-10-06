حملة أمن الدولة مستمرة: القبض على سارق دراجة نارية

أوقفت دوريّة من مديريّة النبطيّة الإقليميّة - مكتب بنت جبيل، المدعوّ (م.ع)، لإقدامه على سرقة درّاجة ناريّة من بلدة محيبيب، وأقرّ في أثناء التحقيق بِما نُسِبَ إليه.



ويأتي توقيف (م.ع.)، ضمن الحملة التي تقوم بها أمن الدّولة في لبنان، وبالتحديد في النبطيّة، على خلفيّة انتشار ظاهرة سرقة الدرّاجات الناريّة وبيعها أو تهريبها إلى الخارج.