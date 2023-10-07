الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أمن الدولة هدمت خيمًا غير شرعية للاجئين في حاصبيا
امن وقضاء
2023-10-07 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أمن الدولة هدمت خيمًا غير شرعية للاجئين في حاصبيا
هدمت دوريّات من أمن الدولة، في النبطيّة، خيمًا مقامة بصورة غير شرعية، في خراج بلدة حاصبيّا، قرب سوق الخان، وفي منطقة الوزاني وتلّ الأبيض ومحلّة الحمامص، مستبيحةً أراضٍ خاصّةٍ للّبنانيّين.
ورفض اللاجئون السوريّون، البارحة، إزالة الخيم التي يشغلونها، وعددها كبير، فأزالت عناصر أمن الدّولة، بعد أخذ إشارة القضاء، الخيم بصورة فوريّة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
حاصبيا
خيم
لاجئين
سوريين
أمن الدولة
التالي
قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان
الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-10-05
الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية - عكار وتوقيف عدد منهم
أمن وقضاء
2023-10-05
الجيش: دهم مخيمات للنازحين السوريين في منطقة السماقية - عكار وتوقيف عدد منهم
0
أمن وقضاء
2023-10-05
أمن الدولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيين
أمن وقضاء
2023-10-05
أمن الدولة تبدأ حملة لإزالة خيم النازحين غير الشرعيين
0
خبر كاذب
2023-10-05
ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟
خبر كاذب
2023-10-05
ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟
0
أمن وقضاء
2023-09-30
دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا
أمن وقضاء
2023-09-30
دهم مخيم للنازحين السوريين وتوقيف مطلوبين في مناطق صحراء الشويفات والغبيري وصبرا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:10
قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان
امن وقضاء
07:10
قوى الأمن تلقي القبض على عصابة سرقة نفّذت عملياتها في جبل لبنان
0
امن وقضاء
12:20
الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس
امن وقضاء
12:20
الجيش: إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية مقابل شاطىء طرابلس
0
امن وقضاء
12:12
نادي قضاة لبنان: المستجدات الاخيرة تؤكد أن لا محيد عن إقرار قانون استقلالية فعلية للسلطة القضائية
امن وقضاء
12:12
نادي قضاة لبنان: المستجدات الاخيرة تؤكد أن لا محيد عن إقرار قانون استقلالية فعلية للسلطة القضائية
0
امن وقضاء
2023-10-06
تعطّل مركب هجرة غير شرعي مقابل جزيرة الرامكين والجيش اللبناني يتدخّل
امن وقضاء
2023-10-06
تعطّل مركب هجرة غير شرعي مقابل جزيرة الرامكين والجيش اللبناني يتدخّل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-08-16
قرار لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حول بعض مرتدي الزي الديني
أخبار لبنان
2023-08-16
قرار لهيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حول بعض مرتدي الزي الديني
0
امن وقضاء
2023-08-11
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
امن وقضاء
2023-08-11
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
0
صحف اليوم
2023-05-22
نديم الجميّل: مناورة الحزب رسالة للداخل
صحف اليوم
2023-05-22
نديم الجميّل: مناورة الحزب رسالة للداخل
0
أخبار لبنان
2023-03-06
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية
أخبار لبنان
2023-03-06
ميقاتي عقد سلسلة إجتماعات دبلوماسية ووزارية وأمنية وعمالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
مواقف اقليمية ودولية انقسمت بين داعم لعملية حماس ومندد بها
تقارير نشرة الاخبار
08:20
مواقف اقليمية ودولية انقسمت بين داعم لعملية حماس ومندد بها
0
تقارير نشرة الاخبار
07:39
تداعيات عملية حماس وكيفية الرد عليها في اجتماع امني لمجلس الوزراء الاسرائيلي... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:39
تداعيات عملية حماس وكيفية الرد عليها في اجتماع امني لمجلس الوزراء الاسرائيلي... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
07:38
عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟
أخبار دولية
07:38
عملية عسكرية كبيرة لحماس واسرائيل تردّ... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:00
نتنياهو: نحن في حالة حرب
أخبار دولية
06:00
نتنياهو: نحن في حالة حرب
0
أخبار دولية
03:36
ماذا في آخر المستجدات والتطورات الميدانية بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؟
أخبار دولية
03:36
ماذا في آخر المستجدات والتطورات الميدانية بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي؟
0
خبر عاجل
01:09
القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ
خبر عاجل
01:09
القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ
0
رياضة
14:17
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
رياضة
14:17
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
للفن دورٌ بارز في الحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
نسبة مرتفعة من الأسماك يستوردها لبنان.. فهل من خطة لخفض الاستيراد؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
01:30
مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن
خبر عاجل
01:30
مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن
2
خبر عاجل
01:09
القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ
خبر عاجل
01:09
القائد العام للقسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والضربة الأولى تجاوزت 5 آلاف صاروخ
3
خبر عاجل
10:34
كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه
خبر عاجل
10:34
كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه
4
خبر عاجل
01:52
هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط
خبر عاجل
01:52
هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط
5
آخر الأخبار
04:30
القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة
آخر الأخبار
04:30
القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في قطاع غزة
6
خبر عاجل
01:18
الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل
خبر عاجل
01:18
الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل
7
خبر عاجل
05:30
رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
خبر عاجل
05:30
رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
8
خبر عاجل
03:17
اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا
خبر عاجل
03:17
اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More