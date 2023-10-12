مطلوبان للقضاء وقعا في قبضة عناصر حاجز ضهر البيدر

ألقى عناصر حاجز ضهر البيدر القبض على شخص في سيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي، وهو يحاول الفرار مع شخص آخر من السيارة، بعدما أوقفاهما عناصر الحاجز.



وأعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة بيانًا تضمن:



"اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر بسيّارة نوع "هيونداي i10" لون فضّي، متّجهةً بقاعاً وبداخلها شخصان.



عندما طلب عناصر الحاجز من السّائق إطفاء المحرّك وإبراز الأوراق الثّبوتية، ترجّل المشتبه فيهما من السّيّارة ولاذا بالفرار باتجاهين معاكسين، فطاردتهما العناصر وتمكّنت من إلقاء القبض على أحدهما، ويدعى:



م. ع. (من مواليد عام ١٩٨٢، لبناني)



في حين تمكّن الآخر من الفرار.



ضُبِطَ في السّيّارة مسدّس حربي ولوحات أجنبيّة.



وفي سياق متّصل:



اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك بشخصٍ على متن دراجة آليّة متّجهاً نحو بيروت، وتبيّن أنّه يدعى:



- م. ا. ح. (من مواليد عام 1985، سوري).



الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب بلاغي بحث وتحرٍّ بجرم تزوير واستعمال مزوّر، وسرقة.



أودع الموقوفان والمضبوطات مخفر ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما عملاً بإشارة القضاء المختصّ."