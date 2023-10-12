كشف ملابسات جريمة قتل غامضة في برج حمود

حدّدت شعبة المعلومات، في قوى الأمن الداخليّ، هُوية مشتبه فيهما بتنفيذ الجريمة، في محلة برج حمود، حيث عُثر على المدعو: (م. س. ا.، مواليد عام 1953، مصري ويحمل الجنسية اللبنانية) جثة داخل محلّه المعدّ لبيع الدجاج، وهو مكبّل اليدين والقدمين، ويوجد دماء على الأرض.



وتمكنت القوى الخاصة، في شعبة المعلومات، بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، من توقيفهما، في منطقتي الدورة والحمرا وهما:



أ. ع. (مواليد عام 1970، لبنانية) الرأس المدبر للجريمة، وتعمل عاملة نظافة في إحدى المدارس الخاصة



ج. ر. (مواليد عام 1990، سوري)



وأعلنت المديرية، في بيان، أنّه "بالتحقيق معهما، وبعد مواجهتهما بالأدلة التي تثبت ضلوعهما بتنفيذ جريمة القتل، اعترفا بتنفيذها بدافع السرقة، بالاشتراك مع المدعو ط. ح. (عمره حوالى ٣٣ سنة، سوري) الذي فرّ إلى سوريا بعد تنفيذ الجريمة.



وأضافا أنهم اجتمعوا في منزل الأولى قبل /3/ أيام من تنفيذ الجريمة، وخطّطوا لكيفية دخول منزله عبر المحل المعدّ لبيع الدجاج، على أن تقوم (أ. ع.) بإلهاء المغدور، وخلال ذلك يتم الدخول إلى منزله عبر المحلّ.



وتمكّن الثاني والثالث من الدخول إلى منزل المغدور وفق المخطط المرسوم، وعند قيامه بإغلاق محله والتوجه إلى منزله، عملا على ضربه على رأسه حتى فقد وعيه. ثم قاما بتكبيله، وسرقا أمواله البالغة حوالي /3600/ دولار أميركي، وتقاسموا الأموال في منزل الأولى.



أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المبالغ المضبوطة المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحق الثالث."