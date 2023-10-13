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إحباط عملية تهريب داخل مرفأ طرابلس
امن وقضاء
2023-10-13 | 10:54
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إحباط عملية تهريب داخل مرفأ طرابلس
أحبط مكتب أمن مرفأ طرابلس في مخابرات الجيش عمليات عملية تهريب كمية من البودرة المخدرة المعدة للتصدير داخل احدى الحاويات في المرفأ والتي عرف أننها معده للتهريب الى استراليا.
وتم حجز المضبوطات وبوشرت التحقيقات.
ويُذكر أنها المرة الثانية على التوالي في غضون اقل من شهر يتمكن فيها أمن مرفأ طرابلس في مخابرات الجيش من احباط عملية تهريب كمية من المخدرات قبل تهريبها.
أخبار لبنان
امن وقضاء
تهريب
مخابرات الجيش
مرفأ طرابلس
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