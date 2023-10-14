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حذر وتوتّر عند الحدود الجنوبيّة..

امن وقضاء
2023-10-14 | 01:36
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حذر وتوتّر عند الحدود الجنوبيّة..
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حذر وتوتّر عند الحدود الجنوبيّة..

يُخيّم الحذر والتوتر على المناطق المتاخمة للخط الأزرق في قرى القطاع الغربي، وخصوصاً بعد الجريمة التي أدت الى استشهاد الزميل عصام عبدالله وجرح آخرين حيث استهدفهم الجيش الاسرائيلي بقذائف مباشرة.

وبعيد منتصف الليل، أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة في سماء المنطقة كما أطلق عدداً من القذائف الحارقة على الاحراج المحيطة بقرى القطاع الغربي وخصوصاً في بلدة علما الشعب. 

كما أطلقت قوات "اليونيفيل" صفارات الانذار من مواقعها في شمع وطير حرفا ورامية وخففت من دورياتها المؤللة خلال القصف. وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها، بحسب الوطنية للاعلام.
 

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