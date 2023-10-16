نقابة أصحاب المستشفيات تستنكر حادث مستشفى المعونات

استنكرت نقابة أصحاب المستشفيات، في لبنان، لما ارتكبته مجموعة من مقتحمي مستشفى سيدة المعونات الجامعيّ، في جبيل.



وأعلنت النقابة، في بيان، إقدام المقتحمين على شتم الأطباء والموظفين وإهانتهم، في أحد الاقسام الطبية، واقتحام مكتب أحد الأطباء والتعدي عليه بالضرب المُبرح، مما استدعى نقله فورًا إلى قسم العناية الفائقة بسبب خطورة إصابته.



وتضمّن البيان: "ثم توّجهوا إلى مكتب الدخول وقاموا بتحطيم الزجاج الواقي وإنهالوا بالشتم والإهانة والتهديد والوعيد لإدارة المستشفى وللموظفين الموجودين، في هذا القسم، إضافة إلى مشاجرتهم مع عناصر الأمن الخاص بالمؤسسة الذين كانوا يحاولون تهدئة الوضع لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعيّ، ليُصيب عنصرين من الحرس الخاص بأضرار جسدية نتيجة ذلك.



وحضرت دورية من فصيلة درك جبيل لإجراء التحقيق بالحادث والسيطرة على الوضع بتوقيف ثلاثة اشخاص من المعتدين وسوقهم مخفورين الى مركز الفصيلة للتحقيق معهم.



وتُرك المُدعى عليهم الثلاثة الموقوفين مع ابقائهم رهن التحقيق، بناء على إشارة المرجع القضائيّ المختص."