القوات الجوية تنفّذ طيرانًا ليليًّا

تنفّذ القوات الجوية التابعة لقيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه طيرانًا ليليًّا بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، رياق، بيروت، القليعات، اعتبارًا من 16/ 10 /2023 ولغاية 19 /10 /2023 ما بين الساعة 18.30 والساعة 24.00 من كل يوم وذلك وفق بيان قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه.