لقاء جمع قائد الجيش ووزير الخارحية التركي

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.