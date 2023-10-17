انتشال جثة رابعة من تحت الانقاض في المنصورية

انتُشلت جثة مواطنة ليل الثلاثاء من تحت انقاض المبنى المنهار في المنصورية.



وكان قد تم إنقاذ أربع مواطنات وانتشال ثلاث جثث سابقا ما يرفع عدد الضحايا الى أربعة ليبقى 4 أشخاص مفقودين حتى اللحظة.