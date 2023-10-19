أستراليا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

نصح وزير الخارجية الأوستراليّ السيناتور بيني وونغ مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان.



وكتب على منصة "إكس": "لدى الحكومة الأوسترالية مخاوف خطيرة بشأن الوضع الأمني في لبنان، وإذا كنت أوستراليا في لبنان، يجب أن تفكر في المغادرة الآن، إذا كان من الآمن القيام بذلك."