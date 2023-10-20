ماذا في آخر التطورات على الحدود؟

استهدف حزب الله مواقع عسكرية للجيش الاسرائيلي ليلا، ما ادى الى 7 اصابات بين قتلى وجرحى.



وطال القصف الاسرائيلي في خراج بلدة الرميش مباشرة مركزا للجيش اللبناني بثلاثة قذائف فيما سقطت قذائف في محيط مركز ثان من دون وقوع اصابات.