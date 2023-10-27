حزب الله: هاجمنا موقع الصدح بالصواريخ

أعلنت المقاومة الاسلامية في بيان انها هاجمت عند الساعة 14:45 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة الواقع في 27-10-2023 موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة ودمّرت أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعت ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته.‏