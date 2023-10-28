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إطلاق نار أمام مدرسة في المنية وإصابة شخص

امن وقضاء
2023-10-28 | 04:16
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إطلاق نار أمام مدرسة في المنية وإصابة شخص
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إطلاق نار أمام مدرسة في المنية وإصابة شخص

أُصيب شخص، في ساقه، بطلق ناريّ، أمام إحدى المدارس، في المنية، جراء تلاسن تطور إلى إطلاق نار، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

ونُقل المصاب إلى مستشفى النيني، في طرابلس، لتلقي العلاج.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان على الفور وباشرت بالتحقيق، في الحادثة، والعمل جار على تعقب مطلق النار تمهيدًا لتوقيفه.

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