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توقيف ثلاثة مروجي مخدرات ينشطون في طرابلس والكورة
امن وقضاء
2023-11-01 | 07:40
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توقيف ثلاثة مروجي مخدرات ينشطون في طرابلس والكورة
تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-10-2023، من توقيف المدعو: ج. ط. (مواليد عام 1992، لبناني)
في محلّة عابا - الكورة. وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:
/83/ غ. قائم من مادة الكوكايين
/238/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف
/88/ حبة مخدرة نوع "ريفوتريل"
/185/ حبة مخدرة نوع "ترامادول"
/243/ حبة مجهولة النوع
هاتف خلوي
وبالتاريخ ذاته، تمكنّت دوريّة من المكتب عينه في محلّتي الأرز والميناء- طرابلس من توقيف كلّ من اللبنانيَّين:
ع. ح. ب. (مواليد عام 1986)
س. ع. (مواليد عام 1983)
وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:
/76/ غ. قائم من مادة الكوكايين
/7/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"
/177/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف
/60/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"
هاتفين خلوييّن
والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص بحسب ما أعلنته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شبعة العلاقات العامة في بيان لها.
أخبار لبنان
امن وقضاء
توقيف
مخدرات
قوى الأمن
طرابلس
الكورة
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