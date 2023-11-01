توقيف ثلاثة مروجي مخدرات ينشطون في طرابلس والكورة

تمكّنت دوريّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-10-2023، من توقيف المدعو: ج. ط. (مواليد عام 1992، لبناني)

في محلّة عابا - الكورة. وبتفتيشه، ضَبَطَت بحوزته:



/83/ غ. قائم من مادة الكوكايين

/238/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف

/88/ حبة مخدرة نوع "ريفوتريل"

/185/ حبة مخدرة نوع "ترامادول"

/243/ حبة مجهولة النوع

هاتف خلوي



وبالتاريخ ذاته، تمكنّت دوريّة من المكتب عينه في محلّتي الأرز والميناء- طرابلس من توقيف كلّ من اللبنانيَّين:



ع. ح. ب. (مواليد عام 1986)

س. ع. (مواليد عام 1983)



وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:



/76/ غ. قائم من مادة الكوكايين

/7/ غ. قائم من مادة "باز الكوكايين"

/177/ غ. قائم من مادة حشيشة الكيف

/60/ غ. قائم من مادة "الماريجوانا"

هاتفين خلوييّن



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص بحسب ما أعلنته المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شبعة العلاقات العامة في بيان لها.