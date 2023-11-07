سحب جثماني شهيدين للمقاومة الإسلامية من جبل بلاط

عملت عناصر الصليب الأحمر اللبناني عند منتصف الليل على سحب جثماني شهيدي المقاومة الإسلامية من جبل بلاط قبالة بلدة مروحين اللذين استشهدا بعد قصف طائرات الجيش الاسرائيلي يوم أول من أمس على المنطقة، وتمت عملية سحبهما بمؤازرة "اليونيفيل" والجيش إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل، ومن ثم تم تسليمهما إلى إسعاف "الهيئة الصحية الإسلامية".