"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة في مناطق عدة

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape، نتيجة عمليات دهم في مناطق الحمراء وبلس وكركون الدروز والكولا وبرج حمود والمنصورية وبصاليم وبرمانا وضبية وجونية والبوار.