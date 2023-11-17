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الأمن العام: تسفير جوازات السفر غير العائدة لحاملها عبر الوسائل البريدية المعتمدة

امن وقضاء
2023-11-17 | 03:26
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الأمن العام: تسفير جوازات السفر غير العائدة لحاملها عبر الوسائل البريدية المعتمدة
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الأمن العام: تسفير جوازات السفر غير العائدة لحاملها عبر الوسائل البريدية المعتمدة

شددت المديرية العامة للأمن العام على جميع المسافرين عدم القيام بنقل جوازات سفر لا تعود لحاملها، وبالتالي وجوب تسفيرها وفقاً للأصول.

واشارت في بيان إلى أن التسفير يُقام عبر الوسائل البريدية المعتمدة (سفارات: حقيبة دبلوماسية – بريد مضمون ...)، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات المناسبة.

أخبار لبنان

امن وقضاء

جوازات سفر

الامن العام

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