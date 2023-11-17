تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ

بناء على تقرير القاضي كارل عيراني، أبطل مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي الياس قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ واصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن القاضي طارق البيطار.

ويأتي هذا القرار بناءً على مراحعة مقدمة من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين.