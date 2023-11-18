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بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي

امن وقضاء
2023-11-18 | 04:31
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بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي
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0min
بعد غارة على معمل للألومينيوم في النبطية..حزب الله يستهدف ستة مواقع للجيش الاسرائيلي

نفّذ الجيش الاسرائيلي غارة على معمل للألومينيوم في بلدة تول، في سابقة لاستهداف منطقة النبطية منذ حرب عام 2006، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، وهذه الغارة أتت كردّ على استهداف حزب الله لموقع المطلّة.

وعملت فرق من الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية على اخماد النيران التي اندلعت في المعمل.

واعلنت المقاومة ‌‏الاسلامية إسقاط  طائرة إسرائيلية من نوع هيرميز 450 ، وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو .‏

واستهدف حزب الله صباح اليوم، موقع حدب البستان ‏بالصواريخ الموجهة وموقع الراهب ، وتجمعًا للجيش ‏الإسرائيلي في حرج شتولا ‏وفي خلة وردة ‏بالأسلحة المناسبة وحقّق فيه إصابات مباشرة، كما استهدف مقر القيادة العسكرية ‏المستحدث في وادي سعسع  ‏بالنيران الصاروخية وأوقع فيه إصابات مؤكدة.

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