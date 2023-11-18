الجيش: مداهمة منزل بعد اطلاق قذائف صاروخية باتجاه صيدليتين...

داهمت قوة من مخابرات الجيش اللبناني منزل م. س. ج. على خلفية اقدامه على اطلاق قذائف صاروخية باتجاه الصيدليتين العائدتين للشقيقين ص. م. ب. ا. بسبب خلافات مالية

وخلال مداهمة ح. س. ج. حصلت اشتباكات بين الدورية وح. ج. ما ادى الى اصابته وتم نقله إلى دار الامل للمعالجة.