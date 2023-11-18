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يحطم زجاج السيّارات ويسرقها ومفرزة استقصاء الجنوب توقفه بالجرم المشهود

امن وقضاء
2023-11-18 | 10:23
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يحطم زجاج السيّارات ويسرقها ومفرزة استقصاء الجنوب توقفه بالجرم المشهود
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يحطم زجاج السيّارات ويسرقها ومفرزة استقصاء الجنوب توقفه بالجرم المشهود

بعد أن كثُرت عمليّات سرقة محتويات السّيّارات في وضح النهار، في مدينة صيدا، كثّفت دوريّات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي تحريّاتها واستقصاءاتها لمعرفة الفاعلين وتوقيفهم.

وبنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى عناصر المفرزة، حول قيام أحد الأشخاص بتحطيم زجاج إحدى السّيّارات في محلّة الكنايات- صيدا بهدف سرقتها.

فتوجّهت دوريّة من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، وتمكّنت من توقيف الفاعل على متن سيّارة كان يستعملها في تنفيذ عمليّاته، وذلك بالجرم المشهود، وبمساعدة من المواطنين. وتبيّن أنّه يدعى:

 م. د. (من مواليد عام 1982، فلسطيني).

وبتفتيشه والسّيّارة، عُثر على آلات تسجيل سيّارات، و"عدّة" صناعية متنوعة.

وبالتحقيق معه، اعترف أنّه، بتواريخ سابقة، سرق محتويات /4/ سيّارات كانت مركونة في المحلّة ذاتها.

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